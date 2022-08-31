Детские батуты установят на месте бывшего рынка «Казачий» в Красноярске

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске в сквере на месте бывшего рынка «Казачий» установят батуты для детей. Сейчас специалисты занимаются засыпкой участка под оборудование, сообщает администрация города.

Батуты поставят в зоне детского отдыха. Под них уже укрепляют прилегающую территорию. По информации мэрии все работы идут согласно графику. Также в сквере пересадили деревья, уложили дорожки и сформировали брусчатое покрытие. Кроме того, проведены коммуникации для уличного освещения.

Ремонтом сквера занимается подрядная организация ООО «СК ГРАНТЭК», а средства выделены из городского бюджета. В этом году специалисты компании благоустроят участок со стороны улицы 9 мая: центральную аллею и событийную площадку.