На КрасЖД с 31 августа будет курсировать беспересадочная электричка Дивногорск – Зеледеево

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярской железной дороге с 31 августа будет курсировать новая беспересадочная электричка Дивногорск – Зеледеево. Как сообщили в пресс-службе компании, поезд будет доставлять пассажиров по будним дням.

Отправка из Дивногорска в 6:40, прибытие на станцию Красноярск в 7:40, а на станцию Зеледеево в 9:22.

Этот маршрут свяжет станции, находящиеся между Дивногорском и Красноярском с остановками Октябрьского района, а также

Маршрут свяжет станции, расположенные на направлении от Дивногорска до Красноярска, с остановочными пунктами, а также дачными обществами западной пригородной зоны КрасЖД.

Теперь благодаря новому поезду пассажиры больше не будут пересаживаться на ЖД-вокзале в Красноярске.