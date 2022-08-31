В Красноярске минэкологии требует закрыть котельную ЭВРЗ через суд

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В Красноярске министерство экологии и рационального природопользования направило в арбитражный суд иск к «Красноярскому электровагоноремонтному заводу» с требованием закрыть котельную. Ведомство считает, что котельная должна прекратить свою работу до наступления отопительного сезона 2022-2023.

По мнению специалистов минэкологии, оборудование котельной, работающее в круглосуточном режиме, является основным источником загрязнения воздуха в городе. Отметим, что от нее отопление и горячая вода поступает в несколько домов на Маерчака и Профсоюзов, а также обеспечивает ресурсами само предприятие.

Котельную должны были закрыть в два этапа, но ЭВРЗ, как отмечают в минэкологии, сознательно не принимает меры для перехода на другие сети, тем самым нарушая природоохранное законодательство