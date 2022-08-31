В Красноярске один из кандидатов на пост мэра города отказался участвовать в конкурсе

Выборы главы Красноярска пройдут 8 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

От участия в конкурсе на пост мэра Красноярска отказался Леонид Степанов. Своё решение он никак не прокомментировал, сообщают в городском совете.

Леонид Степанов заявил свою кандидатуру вчера после обеда и уже сегодня, 31 августа, он отказался баллотироваться. Соответственное заявление он принёс в горсовет.

Напомним, выборы мэра Красноярска пройдут 8 сентября. Сейчас в списке баллотирующихся 13 участников: Алексей Герич, Михаил Пашин, Алексей Полковников, Анжела Дунаева, Александр Шестаков, Алексей Аксютенко, Роман Мошенсон, Татьяна Моисеева, Павел Шаповалов, Наталья Дядичкина, Владимир Моисеев, Александр Бухольцев и Сергей Напольских.