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Общество31 августа 2022 8:17

В Красноярске один из кандидатов на пост мэра города отказался участвовать в конкурсе

Своё решение он изменил менее чем за сутки
Алина СЛЮСАРЕНКО
Выборы главы Красноярска пройдут 8 сентября

Выборы главы Красноярска пройдут 8 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

От участия в конкурсе на пост мэра Красноярска отказался Леонид Степанов. Своё решение он никак не прокомментировал, сообщают в городском совете.

Леонид Степанов заявил свою кандидатуру вчера после обеда и уже сегодня, 31 августа, он отказался баллотироваться. Соответственное заявление он принёс в горсовет.

Напомним, выборы мэра Красноярска пройдут 8 сентября. Сейчас в списке баллотирующихся 13 участников: Алексей Герич, Михаил Пашин, Алексей Полковников, Анжела Дунаева, Александр Шестаков, Алексей Аксютенко, Роман Мошенсон, Татьяна Моисеева, Павел Шаповалов, Наталья Дядичкина, Владимир Моисеев, Александр Бухольцев и Сергей Напольских.