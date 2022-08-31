Фото: Александр Глисков

В буфете красноярского краевого правительства вернули в продажу алкоголь. Об этом рассказал депутат Александр Глисков. Горячительные напитки отсутствовали в меню с 2017 года из-за низкого спроса, но совсем недавно появились там вновь.

По мнению Глискова, в буфете правительства алкоголю не место. В рабочие часы употреблять напитки нельзя, поэтому смысл их продажи не ясен. Если только кто-то покупает и употребляет уже после.

- Я несколько лет назад поднимал вопрос о том, как мы можем вести политику по снижению употребления алкоголя среди населения, если в здании государственного органа алкоголь продается, - отмечает депутат.

В организации, которой принадлежит буфет – госпредприятие «Сосна» - не смогли объяснить зачем алкоголь вновь вернули на полки буфета и попросили отправить официальный запрос.