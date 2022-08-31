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Происшествия31 августа 2022 6:48

Житель Красноярска напал на 60-летнего мужчину и отобрал деньги, собранные на похороны матери

Часть денег уже вернулась к владельцу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске 23-летний парень напал в подъезде на 60-летнего мужчину и отобрал у него кошелек, в котором лежали деньги на похороны матери. Как сообщили в МВД, часть украденной суммы уже вернулась владельцу.

Преступника нашли по горячим следам. Следственно-оперативная группа прибыла на место преступления, был составлен фоторобот напавшего и через полтора часа его уже задержали. Оказалось, что парень уже был ранее судим за имущественные преступления.

Было заведено уголовное дело, по итогам расследования которого суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима.