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Происшествия31 августа 2022 5:44

В Уяре при пожаре в частном доме погибла 91-летняя женщина

Тело жительницы края нашла её дочь
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: СК

Фото: СК

В Уяре 31 августа при пожаре погибла 91-летняя женщина. Как сообщили в СК, женщина жила одна, но каждый день к ней приходила её дочь, чтобы помочь по хозяйству и проведать маму.

Утром дочь в очередной раз отправилась к матери, когда открыла дверь, то увидела дым и огонь, после чего обнаружила 91-летнюю женщину мертвой с признаками отравления угарным газом.

Предварительно известно, что пожар возник в зале из-за замыкания электропроводки.

Сейчас в СК проводится проверка – выясняются все обстоятельства, точная причина смерти и возгорания.