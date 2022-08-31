В Уяре при пожаре в частном доме погибла 91-летняя женщина

Фото: СК

В Уяре 31 августа при пожаре погибла 91-летняя женщина. Как сообщили в СК, женщина жила одна, но каждый день к ней приходила её дочь, чтобы помочь по хозяйству и проведать маму.

Утром дочь в очередной раз отправилась к матери, когда открыла дверь, то увидела дым и огонь, после чего обнаружила 91-летнюю женщину мертвой с признаками отравления угарным газом.

Предварительно известно, что пожар возник в зале из-за замыкания электропроводки.

Сейчас в СК проводится проверка – выясняются все обстоятельства, точная причина смерти и возгорания.