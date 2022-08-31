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Происшествия31 августа 2022 5:18

В Абакане завели уголовное дело после стрельбы в 12-летнего ребенка из пневматики

К счастью, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане СК завел уголовное дело после стрельбы в 12-летнюю девочку из пневматического оружия. Как сообщили в ведомстве, личность стрелявшего пока не установлена.

Все произошло 24 августа. Школьница со своей подругой шла из дома в магазин канцелярских товаров. Внезапно ребенок ощутил боль в области правого бедра. Девочку доставили в больницу, где было диагностирование ранение мягких тканей, не причинившего вреда здоровью.

По версии следствия, неизвестный выстрелил из пневматического ружья. Его личность пока не установлена, но сейчас сотрудники выясняют, кому же понадобилось стрелять по ребенку.

К счастью, девочка серьезно не пострадала, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

В СК заведено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Расследование продолжается.