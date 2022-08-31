В Красноярском крае угнанный автомобиль сломался пополам из-за столкновения с бетонной опорой ЛЭП

Фото: ГИБДД

Серьезное ДТП произошло в Уяре, Красноярский край. Автомобиль ВАЗ-2115 буквально разорвало пополам после столкновения с бетонной опорой ЛЭП. Как рассказали в ГИБДД, за рулем находился пьяный водитель без прав.

Все произошло в ночь на 31 августа. 19-летний парень под влиянием алкоголя угнал чужую машину и решил покататься. Но не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. После столкновения автомобиль опрокинулся и развалился на две части. Водитель выжил.

Оказалось, что парень никогда не получал водительских прав. Его заключили под стражу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.