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Происшествия31 августа 2022 4:28

В Красноярском крае угнанный автомобиль сломался пополам из-за столкновения с бетонной опорой ЛЭП

За рулем машины был пьяный водитель без прав
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Серьезное ДТП произошло в Уяре, Красноярский край. Автомобиль ВАЗ-2115 буквально разорвало пополам после столкновения с бетонной опорой ЛЭП. Как рассказали в ГИБДД, за рулем находился пьяный водитель без прав.

Все произошло в ночь на 31 августа. 19-летний парень под влиянием алкоголя угнал чужую машину и решил покататься. Но не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП. После столкновения автомобиль опрокинулся и развалился на две части. Водитель выжил.

Оказалось, что парень никогда не получал водительских прав. Его заключили под стражу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.