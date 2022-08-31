В красноярском Татышев-парке появится сценический комплекс и современные пляжные зоны

Фото: администрация Красноярска

В красноярском Татышев-парке появится сценический комплекс и соверменные пляжные зоны. Как рассказали в администрации, монтаж событийной площадки со сценой начнется уже в этом году. Комплекс разместят в той части острова, где традиционно проходят крупные мероприятия. Сейчас специалисты активно ищут подрядчика, который создаст фундамент, поставит металлический каркас сцены, полов и проведет сети связи и электроснабжения.

В данный момент на восточной части Татышев-парка уже подходит к завершению создания триатлонного центра. Ну а в западной стороне продолжается формирование спортивной аллеи, и модернизируется освещение центральной аллеи.

Также в ближайшее время планируется приступить к обустройству пляжной зоны у озера Стрелка. Ситуация с обмелением позволяет привести дно озёр в порядок, а завершение активного спортивного сезона в Татышев-парке способствует работам в осенне-зимний период.