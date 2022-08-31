В Красноярском крае за две недели темпы вакцинации от ковида увеличились на 63%

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае резко выросли темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщает минздрав, за последние две недели количество вакцинированных увеличилось на 63%. Сейчас в регионе вновь начали разворачиваться внебольничные пункты вакцинации в крупных торговых центрах.

На минувших выходных еще два пункта открылись в ТЦ «Зеленый» и на ЖД-вокзале. Несмотря на большое количество посетителей, всех имеющихся учреждений на данный момент хватает, чтобы обеспечить всех желающих вакциной от коронавируса. Также сейчас решается вопрос о том, что во внебольничных пунктах можно будет поставить прививку от гриппа.

Всего в регионе развернуто 129 стационарных прививочных пунктов, работают два вакциномобиля, один из них в Красноярске.

Адреса внебольничных пунктов вакцинации в Красноярске:

ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 стр. 4), график работы с 12.00 до 16.00, санитарный день понедельник.

ТЦ «Мега» (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27), график работы с 12.00 до 16.00, санитарный день понедельник, вторник.

ТРЦ «Планета» (ул. 9-го Мая, 77), график работы с 12.00 до 16.00, санитарный день понедельник;

ТЦ «Красноярье» (пр. им. газеты "Красноярский Рабочий", 124), график работы с 12.00 до 18.00, санитарный день понедельник, четверг;

ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), график работы с 8.00 до 20.00, понедельник- санитарный день;

Железнодорожный вокзал (ул.30 июля, д.1, цокольный этаж), график работы по будням с 14:00 до 20:00, суббота, воскресенье выходной;

Вакциномобиль (парковочная территория «Леруа Мерлен» по ул. 9 мая, 77) по-прежнему работает в будние дни с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 16.00, выходной день воскресенье.