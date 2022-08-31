Красноярский бизнесмен обанкротил свою фирму, чтобы не выплачивать 96 миллионов рублей

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48-летний бизнесмен из Минусинского района специально решил обанкротить свою фирму, чтобы не выплачивать кредиторам долг в размере 96 миллионов рублей. Как сообщают в МВД-медиа, в отношении предпринимателя заведено уголовное дело.

Свой план бизнесмен начал реализовывать еще в 2017 году, когда понял, что средства, взятые в кредит, придется возвращать.

- С целью вывода активов своего ООО он заключил с матерью фиктивный договор займа на 8 миллионов рублей. Это привело к уменьшению активов предприятия на сумму не менее 18 миллионов рублей. Затем с матерью он заключил договор купли-продажи земельного участка площадью более 32 тысяч кв. м за 1,2 миллиона рублей при его кадастровой стоимости свыше 8 миллионов рублей, - пояснили в ведомстве.

Затем бизнесмен совершил отчуждение 6 автомобилей в пользу матери и своих сотрудников. Это привело к тому, что активы фирмы уменьшились, а кредиторы не смогли получить должное за счет имущества предпринимателя.

В ноябре 2019 фирму мужчины признали банкротом, из-за чего кредиторы не смогли получить полагающиеся им 96 миллионов рублей.

Ведется следствие.