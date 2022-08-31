Жителей Красноярска предупреждают о сильном ветре 31 августа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 31 августа синоптики прогнозируют сильный ветер. Как сообщают специалисты Среднесибирского УГМС, ветер будет юго-западный, ожидаются порывы до 20м/с.

Днем температура воздуха прогреется до +25 градусов, к вечеру снизится до +20, а ночью и вовсе упадет до +15 градусов.

Ожидается небольшой дождь и переменная облачность.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают, что 31 августа стоит ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, также необходимо соблюдать осторожность на улице – не находиться вблизи рекламных и прочих конструкций, крупных деревьев и строящихся зданий.