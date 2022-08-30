На набережной Красноярска открыли выставку «Маршруты Красноярья»

Фото: мэрия Красноярска

На центральной набережной Красноярска открылась выставка «Маршруты Красноярья». Горожане могут ознакомиться с туристическими и архитектурными достопримечательностями края, вернее, с их фото. Открыла выставку коллекция, посвященная Норильску и его окрестностям.

– Каждые три месяца будут появляться фотографии природных, исторических, архитектурных достопримечательностей того или иного района Красноярского края, – отметили в мэрии.

Найти выставку несложно: композиция расположилась в районе спуска с парка Горького. Кстати, сама инсталляция еще и выполняет функцию лавочки, на которой можно сесть и обстоятельно изучить экспонаты.