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Общество30 августа 2022 14:52

На набережной Красноярска открыли выставку «Маршруты Красноярья»

Первая коллекция посвящена Норильску
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

На центральной набережной Красноярска открылась выставка «Маршруты Красноярья». Горожане могут ознакомиться с туристическими и архитектурными достопримечательностями края, вернее, с их фото. Открыла выставку коллекция, посвященная Норильску и его окрестностям.

– Каждые три месяца будут появляться фотографии природных, исторических, архитектурных достопримечательностей того или иного района Красноярского края, – отметили в мэрии.

Найти выставку несложно: композиция расположилась в районе спуска с парка Горького. Кстати, сама инсталляция еще и выполняет функцию лавочки, на которой можно сесть и обстоятельно изучить экспонаты.