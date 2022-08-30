В Абакане неизвестный подстрелил 13-летнюю девочку

Фото: "Абакан сегодня"

В Абакане неизвестный стрелял по 13-летней девочки. Инцидент произошел еще 24 августа, во дворе дома на Ломоносова. Пуля внезапно прилетела в ногу девочки, которая в этот момент гуляла на улице с подругой, пишет «Абакан Сегодня».

Откуда велась стрельба и кто стрелял – до сих пор неясно. Местные жители предположили, что стреляли из машины: девочки повздорили с неким автомобилистом, который проезжал мимо, и не уступили ему дорогу. После этого тот сдал назад и сделал два выстрела.

Местные правоохранители пока не нашли стрелка, а родители боятся отпускать детей на улицу. Жители считают, что следователи не особо спешат с расследованием. Сама девочка, кстати, после ранения осталась жива, ее здоровью ничего не угрожает.