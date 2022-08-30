Фото: МВД по Республике Тыва

В Тыве бывший главный врач за превышение своих полномочий пойдёт под суд. Женщина присвоила себе премии сотрудников, в том числе премию главного бухгалтера, сообщает местное МВД.

Как сообщает ведомство, 52-летняя главврач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» решила забрать себе часть премий работников. Так она отдала своему секретарю приказ о вознаграждении главного бухгалтера за высокие результаты в работе. Сумма была высчитана за февраль, сентябрь и декабрь 2020 года.

После руководитель с помощью угроз потребовала передать часть премии ей. Во избежание конфликтов на работе бухгалтер передала сумму своему руководителю, подписав соответствующие документы. Всего главврач получила 355 000 рублей.

В ходе следствия сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Тыва изъяли деньги у обвиняемой. Свою вину женщина не признаёт.

Сейчас полиция собрала достаточную доказательную базу и направила уголовное дело в суд. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет.