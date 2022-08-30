В Красноярске на Петра Ломако 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля Фото: ИВАНОВА Диана

30 августа в Красноярске женщина на автомобиле сбила выбежавшего на дорогу 8-летнего мальчика. Видео опубликовано в паблике «ЧП Красноярск».

36-летняя водитель Mitsubishi Lancer двигалась по двору, но в какой-то момент ребенок выбежал на проезжую часть. Женщина не успела среагировать и наехала на мальчика. Его доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские. Они просят водителей быть более внимательными во время движения по дворам, а родителей – тщательнее следить за детьми.