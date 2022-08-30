В Красноярске продолжается благоустройство общественных пространств на острове Татышев

В 2022 году обустроена детская площадка с развлекательными и познавательными локациями «Маленький Татышев». Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярске на острове Татышев продолжается обустройство пространств для отдыха и занятий спортом. При поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса запланирована реализация нескольких крупных разноформатных проектов на западной и восточной сторонах острова. По идее разработчиков проектов, форматы отдыха в Татышев-парке должны быть доступными и комфортными, но при этом не оказывать чрезмерное антропогенное влияние на природу острова.

Владислав Логинов проинспектировал ход устранения недочетов на площадке «Маленький Татышев» Фото: Светлана ЮДИНА

Так, в этом году в западной части острова появился пляжный комплекс, обустроена детская площадка с развлекательными и познавательными локациями «Маленький Татышев». Современное пространство появилось у озера Тихое. Продолжаются работы на озере Любовь. Стартовали поиски подрядчика по обустройству озера у вантового моста. Среди проектов западной части, которые будут завершены в предстоящем году – обустройство спортивной аллеи, модернизация системы освещения острова. На восточной части продолжают обустраивать объекты триатлонного центра, в этом году начнется возведение событийной площадки со сценой для проведения крупных мероприятий.

И.о. мэра города Владислав Логинов проинспектировал реализацию проектов, ход устранения недочетов на площадке «Маленький Татышев» и обозначил задачи развития инфраструктуры острова на 2022-2023 годы.

Проект развития общественных пространств на острове

– Для красноярцев остров Татышев одна из самых любимых территорий, где можно прогуляться, отдохнуть, заняться спортом в любую погоду. Поэтому благоустройство острова – особая ответственность, – отметил Владислав Логинов. – В этом году предусмотрено более полумиллиарда рублей для создания спортивных и природных зон. Сейчас благоустраивается спортивная аллея для отдельных категорий спортсменов и любителей. На озере Любовь создается интересный и важный проект – зона тихого и пассивного отдыха. В восточной части острова, где проводятся масштабные городские мероприятия, концертные программы, предусмотрено строительство сцены, большого легко возводимого алюминиевого купола. В этом году там будут сделаны закладные железобетонные конструкции, установлены алюминиевые конструкции, а на следующий год запланировано обустройство зала-трансформера для зрителей.