Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 9:21

В Красноярске продолжается благоустройство общественных пространств на острове Татышев

Рассказываем, какие локации появятся в Татышев-парке
Полина КУЗНЕЦОВА
В 2022 году обустроена детская площадка с развлекательными и познавательными локациями «Маленький Татышев».

В 2022 году обустроена детская площадка с развлекательными и познавательными локациями «Маленький Татышев».

Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярске на острове Татышев продолжается обустройство пространств для отдыха и занятий спортом. При поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса запланирована реализация нескольких крупных разноформатных проектов на западной и восточной сторонах острова. По идее разработчиков проектов, форматы отдыха в Татышев-парке должны быть доступными и комфортными, но при этом не оказывать чрезмерное антропогенное влияние на природу острова.

Владислав Логинов проинспектировал ход устранения недочетов на площадке «Маленький Татышев»

Владислав Логинов проинспектировал ход устранения недочетов на площадке «Маленький Татышев»

Фото: Светлана ЮДИНА

Так, в этом году в западной части острова появился пляжный комплекс, обустроена детская площадка с развлекательными и познавательными локациями «Маленький Татышев». Современное пространство появилось у озера Тихое. Продолжаются работы на озере Любовь. Стартовали поиски подрядчика по обустройству озера у вантового моста. Среди проектов западной части, которые будут завершены в предстоящем году – обустройство спортивной аллеи, модернизация системы освещения острова. На восточной части продолжают обустраивать объекты триатлонного центра, в этом году начнется возведение событийной площадки со сценой для проведения крупных мероприятий.

И.о. мэра города Владислав Логинов проинспектировал реализацию проектов, ход устранения недочетов на площадке «Маленький Татышев» и обозначил задачи развития инфраструктуры острова на 2022-2023 годы.

Проект развития общественных пространств на острове

Проект развития общественных пространств на острове

– Для красноярцев остров Татышев одна из самых любимых территорий, где можно прогуляться, отдохнуть, заняться спортом в любую погоду. Поэтому благоустройство острова – особая ответственность, – отметил Владислав Логинов. – В этом году предусмотрено более полумиллиарда рублей для создания спортивных и природных зон. Сейчас благоустраивается спортивная аллея для отдельных категорий спортсменов и любителей. На озере Любовь создается интересный и важный проект – зона тихого и пассивного отдыха. В восточной части острова, где проводятся масштабные городские мероприятия, концертные программы, предусмотрено строительство сцены, большого легко возводимого алюминиевого купола. В этом году там будут сделаны закладные железобетонные конструкции, установлены алюминиевые конструкции, а на следующий год запланировано обустройство зала-трансформера для зрителей.