В Красноярском крае семью наркоторговцев осудили на 7 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае суд признал виновными в наркоторговли семейную пару 36 и 29 лет. Об этом сообщает МВД по региону.

Супругов задержали в поселке Орловка. Они приехали из Красноярска, чтобы сбыть крупную партию наркотиков. У них нашли множество пакетиков с белым порошком. Общая масса изъятых веществ составила 191 грамм.

В итоге 29-летнего мужчину осудили на 7 лет колонии строгого режима. Его 36-летнюю жену – на та же 7 лет, но колонии общего режима.