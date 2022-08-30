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Происшествия30 августа 2022 8:19

В Красноярском крае семью наркоторговцев осудили на 7 лет колонии

Собирались сбыть крупную партию, но попались полиции
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае семью наркоторговцев осудили на 7 лет колонии

В Красноярском крае семью наркоторговцев осудили на 7 лет колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае суд признал виновными в наркоторговли семейную пару 36 и 29 лет. Об этом сообщает МВД по региону.

Супругов задержали в поселке Орловка. Они приехали из Красноярска, чтобы сбыть крупную партию наркотиков. У них нашли множество пакетиков с белым порошком. Общая масса изъятых веществ составила 191 грамм.

В итоге 29-летнего мужчину осудили на 7 лет колонии строгого режима. Его 36-летнюю жену – на та же 7 лет, но колонии общего режима.