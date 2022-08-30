Анатолий Быков. Фото: пресс-служба краевого суда

Красноярский суд отменил арест имущества бизнесмена Анатолия Быкова на 9,5 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат бизнесмена Алексей Прохоров в Telegram-канале.

По словам Прохорова, дополнительное имущество Быкова было найдено два месяца назад: это 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 млн рублей. Тогда Свердловский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста. Данные средства должны были стать гарантией возмещения морального вреда по иску одного из потерпевших.

В связи с этим, на решение правоохранительных органов адвокатом бизнесмена была подана апелляция. По результатам данной жалобы, постановление суда отменили.

- Только что закончилось апелляционное рассмотрение жалобы на это решение. По результатам рассмотрения данной жалобы защиты постановление суда отменено, материал по ходатайству органов следствия направлен в Емельяновский районный суд для рассмотрения по существу,- рассказывает Прохоров.

Адвокат Анатолия Быкова объясняет, что причиной для отмены судебного решения послужила ошибка следствия. Убийство Филлипова, по делу которого имущество и было арестовано, произошло в Кировском районе Красноярска, а не в Свердловском, как это предполагало следствие. Поэтому изначально, это дело не было подсудно суду Свердловского района.

Напомним, Анатолия Быкова обвиняют в управлении преступным сообществом в 90-е годы, а также в убийстве в июле 1994 года Наумова и Войтенко. Суд присяжных признал бизнесмена виновным, его приговорили к 13 годам колонии.

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