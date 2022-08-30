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Общество30 августа 2022 8:00

В Абакане иномарка протаранила машину скорой помощи

В ДТП никто не пострадал
Алина СЛЮСАРЕНКО
Фото: ГИБДД МВД по Республике Хакасия

Фото: ГИБДД МВД по Республике Хакасия

В Абакане водитель въехал в машину скорой помощи. По информации местного УГИБДД, мужчина был пьян.

Как сообщает ведомство, авария произошла 30 августа 2022 в 01:45 часов на улице Щетинкина. Молодой водитель на большой скорости влетел в карету скорой помощи. Полиция установила, что у мужчины не было водительских прав. При проверке также выяснилось, что он был выпивший. Количество паров алкоголя превысило норму в восемь раз.

Фото: ГИБДД МВД по Республике Хакасия

Фото: ГИБДД МВД по Республике Хакасия

В ДТП никто не пострадал.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии. На виновника ДТП составлено несколько административных протоколов.