Фото: ГИБДД МВД по Республике Хакасия

В Абакане водитель въехал в машину скорой помощи. По информации местного УГИБДД, мужчина был пьян.

Как сообщает ведомство, авария произошла 30 августа 2022 в 01:45 часов на улице Щетинкина. Молодой водитель на большой скорости влетел в карету скорой помощи. Полиция установила, что у мужчины не было водительских прав. При проверке также выяснилось, что он был выпивший. Количество паров алкоголя превысило норму в восемь раз.

Фото: ГИБДД МВД по Республике Хакасия

В ДТП никто не пострадал.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии. На виновника ДТП составлено несколько административных протоколов.