Фото: ГИБДД по Республике Хакасия

В Хакасии автомобиль сбил трех лошадей. Животные внезапно выбежали на трассу и стали причиной аварии, об этом сообщают в местном УГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла 26 августа 2022 в девять часов вечера. Водитель 1999 года рождения вместе с попутчиком ехали с Абакана в Саяногорск. Водитель MAZDA 6 не успел среагировать на внезапно выбежавших на дорогу лошадей и сбил животных.

Иномарка превратилась в груду металла, водитель вместе с пассажиром получили множественные ушибы и ссадины. Лошади не пережили столкновения с транспортным средством и погибли.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП: устанавливаются хозяева животных и причина отсутствия погонщика на поле.