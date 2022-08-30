В Красноярске определили еще два места под площадки для выгула собак. Фото: мэрия Красноярска
К 15 сентября в Красноярске определили конкретные места под строительство двух площадок для выгула собак. Об этом сообщает мэрия Красноярска.
Ранее сообщалось о строительстве площадок на Киренского и Норильской. Сейчас определились места в Преображенском и Зеленой Роще. Подрядчик уже приступил к работам.
Конкретные адреса:
- Киренского, 86;
- Норильская, 16Ж;
- Ломако, 2;
- за парком «Гвардейский».
В последние годы площадки для выгула собак появились в скверах «Серебряный», «Фестивальный», «Юдина» и «Паниковка», парках «Кировский», «Солнечная поляна» и «Татышев-парк», а также на о. Отдыха.