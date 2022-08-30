В Красноярской краевой больнице 80% больных коронавирусом – пожилые люди Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской краевой больнице 80% пациентов, заболевших ковидом, пожилые люди. Об этом сообщает региональный минздрав.

По словам начальника госпиталя Степана Егорова, большинство переносит ковид в форме легкой или средней степени тяжести. Тем не менее, из примерно 40 обращающихся с симптомами человек, половина госпитализируется.

В больнице есть и те, кто переносит болезнь в тяжелой форме, но таких пациентов намного меньше, чем в предыдущие волны. Сейчас в госпитале лечатся 219 человек, 80% из которых красноярцы в возрасте от 60 лет. У 35% пациентов также диагностируется пневмония, у 25% - дыхательная недостаточность.