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Здоровье30 августа 2022 6:05

В Красноярской краевой больнице 80% больных коронавирусом – пожилые люди

В инфекционный госпиталь ККБ каждый день обращается примерно 40 человек
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярской краевой больнице 80% больных коронавирусом – пожилые люди

В Красноярской краевой больнице 80% больных коронавирусом – пожилые люди

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярской краевой больнице 80% пациентов, заболевших ковидом, пожилые люди. Об этом сообщает региональный минздрав.

По словам начальника госпиталя Степана Егорова, большинство переносит ковид в форме легкой или средней степени тяжести. Тем не менее, из примерно 40 обращающихся с симптомами человек, половина госпитализируется.

В больнице есть и те, кто переносит болезнь в тяжелой форме, но таких пациентов намного меньше, чем в предыдущие волны. Сейчас в госпитале лечатся 219 человек, 80% из которых красноярцы в возрасте от 60 лет. У 35% пациентов также диагностируется пневмония, у 25% - дыхательная недостаточность.