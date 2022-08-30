В Красноярске будут судить директора УК за хищение 8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до суда дошло дело 39-летнего директора УК «Новый город», обвиняемого в мошенничестве на 8 миллионов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В МВД по краю рассказали, что директор управляющей компании, обслуживающей дома в Солнечном, заключил договоры с мэрией на получение субсидий для благоустройства двора на 40 лет Победы. По условиям контракта, субсидии компания может получить только после предоставления платежек об оплате работ подрядчика.

Но в администрацию Советского района Красноярска предприниматель отправил поддельные платежки. В итоге мужчина получил 8 миллионов рублей. Вскоре он был раскрыт, в отношении бизнесмена завели уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы уже переданы в суд.