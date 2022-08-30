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Общество30 августа 2022 4:11

Поевший домашних консервов житель Красноярского края попал в больницу с ботулизмом

Об опасности заготовок предупреждает Роспотребнадзор
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Поевший домашних консервов житель Красноярского края попал в больницу с ботулизмом

Поевший домашних консервов житель Красноярского края попал в больницу с ботулизмом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае мужчина попал в больницу из-за домашних заготовок. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

51-летний красноярец заболел ботулизмом из-за домашних консервов. В итоге мужчину госпитализировали.

В Роспотребнадзоре сообщают, что ботулизм – это смертельно-опасная болезнь. Оно возникает после употребления заготовок с испорченными продуктами. В ведомстве призывают не покупать соленья и консервы у незнакомых людей.