В Красноярском крае отреставрируют Ольгинскую церковь. Фото: kspu.ru

В Уярском районе отреставрируют объект культурного наследия – Ольгинскую церковь. Об этом сообщает Красноярская Епархия.

До 6 сентября принимаются заявки на разработку проектной документации. Начальная стоимость контракта – 4,5 миллиона рублей. Восстановить храм планируется до конца 2022 года.

Деревянное здание церкви было построено в 1897-1899 годах во время прокладки Средне-Сибирского участка Великой Сибирской железной дороги. В 2000 году церковь была частично отремонтирована, а в 2005 году – признана объектом культурного наследия.