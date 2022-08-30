В Красноярском крае двух полицейских подозревают в избиении задержанного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе следователи завели уголовное дело в отношении дух 39-летних полицейских. В СК по Красноярскому краю сообщают, что мужчин подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств.

В конце июля в поселке Краснокаменск на улице Центральная полицейские заметили выпивающего в своем дворе мужчину. Один из стражей порядка ударил сельчанина в лицо кулаком. Они хотели отвезти мужчину в отделение, но тот не соглашался.

Тогда полицейские избили мужчину. Тот попытался сбежать, но сотрудники МВД его догнали, заломали руки и надели наручники, после чего все-таки доставили в отделение. Затем полицейские четыре часа избивали мужчину.

Однако безнаказанными полицейским остаться не удалось. Вскоре их задержали, а затем и арестовали.

В МВД по Красноярскому краю сообщают, что проводят по данному факту внутреннюю проверку. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены, а их руководители понесут дисциплинарное наказание.