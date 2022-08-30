Утром Красноярск накрыл туман Фото: Мария ЛЕНЦ

Рано утром 30 августа Красноярск накрыло туманом. Публикуем фото красноярского тумана.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что синоптики предрекали Красноярску и его окрестностям заморозки до -3. Настолько сильно не похолодало, но утром столбик термометра достиг отметки +3 градуса. Днем же обещают потепление до +18 градусов. Вероятно, туман возник на фоне перепадов температур.

Причем, природное явление видели во всех районах Красноярска – от окраин до центра. Кто-то даже заметил на автомобилях лед. Примечательно, что уже 31 августа обещают потепление до +23 градусов.