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Общество30 августа 2022 2:13

Утром Красноярск накрыл туман

Публикуем фото тумана в Красноярске утром 30 августа 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Утром Красноярск накрыл туман

Утром Красноярск накрыл туман

Фото: Мария ЛЕНЦ

Рано утром 30 августа Красноярск накрыло туманом. Публикуем фото красноярского тумана.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что синоптики предрекали Красноярску и его окрестностям заморозки до -3. Настолько сильно не похолодало, но утром столбик термометра достиг отметки +3 градуса. Днем же обещают потепление до +18 градусов. Вероятно, туман возник на фоне перепадов температур.

Причем, природное явление видели во всех районах Красноярска – от окраин до центра. Кто-то даже заметил на автомобилях лед. Примечательно, что уже 31 августа обещают потепление до +23 градусов.