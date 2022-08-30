В Красноярске задержали «гастролеров», обокравших трех человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские задержали четверых подозреваемых в серии квартирных краж. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Летом с июня по август в полицию Красноярска обратились три человека, которые заявили о том, что их квартиры обнесли. Общая сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. В двух случаях неизвестные проникали в жилище с помощью отжима окна, еще в одном – подобрали ключ.

Подозреваемыми оказались четверо приезжих из другого региона мужчин. На допросе один из них признался, что в Красноярск они приехали ради квартирной кражи, они украли ювелирные украшения, которые собирались продать в Новосибирске. Дома у мужчин были найдены часть украденных вещей.

В отношении четырех мужчин завели уголовное дело по статье «кража». Все были арестованы.