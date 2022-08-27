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Происшествия27 августа 2022 6:57

В жуткой аварии в Норильске пострадали 6 человек

Дорожные полицейские выясняют обстоятельства
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Утром 27 августа на трассе Норильск-Кайеркан произошло ДТП с шестью пострадавшими. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Фото: телеграм-канал "Жить в Норильске"

Фото: телеграм-канал "Жить в Норильске"

Все произошло на третьем километре трассы. Водитель «Митсубиси Паджеро» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксваген Поло». Удар был такой силы, что передняя часть немецкой легковушки практически развалилась.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Чудом в ДТП никто не погиб, но без пострадавших, увы, не обошлось. Госпитализированы оба водителя и по два пассажира каждой иномарки. Сейчас госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.