Новый корпус красноярского онкоцентра начнет прием пациентов в октябре

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске завершается строительство нового корпуса краевого онкодиспансера. Здание рассчитано на 324 койки: 260 пациентов смогут пребывать в нем круглосуточно, а еще 64 будут размещаться на дневном стационаре. Строительство будет завершено в августе, но принимать пациентов корпус начнет лишь осенью.

– В конце августа здание будет введено в эксплуатацию, а в октябре, после прохождения всех необходимых проверочных процедур, в новом корпусе начнут оказывать медицинскую помощь. По поручению Губернатора мы держим на особом контроле работу на объекте до начала приема пациентов, – рассказал замминистра здравоохранения Михаил Родиков.

Примечательно, что в новый корпус переедут хирургические отделения с правого берега. Также там разместят современное хранилище лекарств и первую за Уралом комнату центрального разведения лекарственных препаратов противоопухолевой лекарственной терапии.