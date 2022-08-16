Пятерых жителей Абакана посадили за разбой и наркотики

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане вынесли приговор пятерым мужчинам, которых обвиняли в разбойных нападениях и попытке сбыта наркотиков. Короткий взлет их преступной карьеры произошел в феврале 2020 года.

Подсудимые устроили череду разбойных нападений на людей, которые были причастны к сбыту наркотиков и приезжали к тайникам с закладками. В момент, когда наркодельцы собирались забрать вещества, на них нападали участники группировки.

Так, их жертвами стали 38-летняя женщина, на которую парни напали в гаражном массиве по улице Катерная, и двое мужчин, нападение на которых было совершено вблизи села Калинино. У женщины грабители забрали 33 тысячи рублей, у мужчин еще 25 тысяч.

Однако налетчики не только грабили наркодельцов, но и сами не брезговали наркобизнесом. Двое из подсудимых пытались подработать наркокурьерами и разложить закладки с веществами по Абакану, однако были пойманы полицией с поличным.

Трое мужчин отделались приговорами на пять с половиной лет колонии общего режима. Еще двое налетчиков – те самые, что попались на наркодоставке, – получили по 9,6 и 9 лет колонии строгого режима.