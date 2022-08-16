На базе отдыха «Бузим» отравились 13 детей

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае на популярной базе отдыха «Бузим» массово отравились дети. По данным краевой прокуратуры, на ухудшение здоровья пожаловались 13 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Все они почувствовали себя плохо с понедельника на вторник.

Сейчас всех заболевших отправили на амбулаторное лечение за пределами учреждения. На самой базе отдыха устроили дезинфекцию. Пока неясно, что стало причиной отравления, но по предварительной версии, дети пострадали от острой кишечной инфекции.

– В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения в учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, – добавили в прокуратуре.