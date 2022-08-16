В Красноярском крае добились заведения уголовки на изверга, который палкой забил до смерти щенка

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Ужурского района добилась заведения уголовного дела на местного жителя, которого обвинили в убийстве щенка зоозащитники. Мужчина палкой забил до смерти одного щенка, и почти убил другого. Несмотря на это, местная полиция долгое время отказывалась браться за расследование.

Зверская история произошла в июле прошлого года. Во двор к местному жителю пробрались двое бездомных щенков, которых мужчина решил забить до смерти. Он избил животных черенком от лопаты, а бездыханные тушки выбросил в мусорку. Экзекуцию он провел на глазах у своих детей.

Одного из щенков смог спасти и откачать сосед изверга, второй погиб. В прокуратуре отметили, что признаки преступления были «очевидными», однако полиция целых 10 месяцев не принимала вообще никаких мер, игнорируя требования прокурора.

– В этой связи прокуратура изъяла материал и передала его для дальнейшей проверки и возбуждения уголовного дела в территориальный отдел следственного комитета в Ужурском районе, – рассказали в ведомстве.

В СК преступление, в отличие от полиции, разглядели сразу: следователи завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в присутствии малолетних. Сейчас расследование дела завершено и передано в суд – живодеру по статье грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.