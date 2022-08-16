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Общество16 августа 2022 10:45

Главврач Красноярской станции скорой помощи отправился на Донбасс

Он взял отпуск за свой счет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Главврач Красноярской станции скорой помощи отправился на Донбасс. Фото: соцсети Сергея Скрипкина

Главврач Красноярской станции скорой помощи отправился на Донбасс. Фото: соцсети Сергея Скрипкина

Главврач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин поехал на Донбасс в качестве добровольца, чтобы оказывать помощь пострадавшим. Как сообщают в ОНФ, ради этого медик взял отпуск за свой счет.

Чтобы уехать на Донбасс Скрипкин подал заявку на сайт мывместе.рф. Когда врач вернется в Красноярск пока неизвестно.

Напомним, что на минувшей неделе Сергей Скрипкин во время авиарейса помог пассажиру, который почувствовал себя плохо.