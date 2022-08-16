Главврач Красноярской станции скорой помощи отправился на Донбасс. Фото: соцсети Сергея Скрипкина

Главврач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин поехал на Донбасс в качестве добровольца, чтобы оказывать помощь пострадавшим. Как сообщают в ОНФ, ради этого медик взял отпуск за свой счет.

Чтобы уехать на Донбасс Скрипкин подал заявку на сайт мывместе.рф. Когда врач вернется в Красноярск пока неизвестно.

Напомним, что на минувшей неделе Сергей Скрипкин во время авиарейса помог пассажиру, который почувствовал себя плохо.