В ноябре в Красноярск доставят оборудование для строительства тоннелей метро. Фото: krskstate.ru

В Красноярск в ноябре 2022 году привезут тоннелепроходческие комплексы для строительства метро. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заседании штаба по строительству метро, под председательством замгубернатора Сергея Еремина, обсуждался план работ на первом этапе. Утверждались трассы линии метро, обсуждалась разработка документации по планировке территории и разработка организации дорожного движения.

Так, уже в ноябре доставят оборудование для строительства тоннелей в метро. До конца года завершатся основные подготовительные работы по началу проходки.

Сергей Еремин также обозначил, что для подготовки документации необходимо запустить некоторые процессы параллельно, а не после: например разработать планировку территории по новой трассе.