Приложение «Транспорт Красноярска» приостановит работу Фото: Мария ЛЕНЦ

С 18 августа в Красноярске остановят работу приложения для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Решение о приостановке работы принял оператор, отвечающий за работу приложения – АО «Айком». Все дело в участившихся случаях некорректной работы приложения. Пассажиры стали чаще жаловаться на сбои.

Неполадки оказались настолько серьезными, что было решено остановить систему для перезапуска. О дате возобновления работы «Транспорта Красноярска» сообщат позднее.

Расплатиться в автобусах, трамваях и троллейбусах можно банковской картой, наличкой, безлимитным проездным, а также социальными и транспортными картами.