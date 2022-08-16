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Общество16 августа 2022 9:58

Приложение «Транспорт Красноярска» приостановит работу

Срок восстановления неизвестен
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Приложение «Транспорт Красноярска» приостановит работу

Приложение «Транспорт Красноярска» приостановит работу

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 18 августа в Красноярске остановят работу приложения для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Решение о приостановке работы принял оператор, отвечающий за работу приложения – АО «Айком». Все дело в участившихся случаях некорректной работы приложения. Пассажиры стали чаще жаловаться на сбои.

Неполадки оказались настолько серьезными, что было решено остановить систему для перезапуска. О дате возобновления работы «Транспорта Красноярска» сообщат позднее.

Расплатиться в автобусах, трамваях и троллейбусах можно банковской картой, наличкой, безлимитным проездным, а также социальными и транспортными картами.