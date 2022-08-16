В Красноярске на Маерчака откроют временное движение для легкового транспорта

Выездное совещание по капремонту улицы Маерчака. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске на улице Маерчака продолжаются ремонтные работы. Напомним, проект стартовал в прошлом году. Тогда был отремонтирован участок от проспекта Свободного до здания финансово-экономического колледжа на Маерчака, 20. В 2022 году модернизация продолжается на участке от колледжа до улицы Профсоюзов. Работы масштабные: здесь будет расширена проезжая часть до 4 нормативных полос, уложено дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обустроены ливневая канализация, пешеходные и технические тротуары, остановки общественного транспорта, разделительная полоса между встречными потоками автомобилей, установлены новые опоры контактной сети троллейбусов, совмещенные с элементами уличного освещения, а также светофорные объекты и дорожно-знаковая информация.

Исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов провел выездное совещание по капремонту улицы Маерчака. На сегодняшний день подрядчик выполнил основные работы по монтажу системы ливневой канализации, продолжается обустройство пешеходной части улицы, бордюров. Были проведены мероприятия по пересадке елей, а также сохранению кустарников, которые сейчас находятся в питомнике и будут высажены весной.

В 2022 году модернизация продолжается на участке от колледжа до улицы Профсоюзов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Во время выноса сетей, когда вскрывались коммуникации, возникли сложности, которые изначально не были предусмотрены в проекте. Поэтому изменились планы производства работ и сроки открытия движения.

На совещании Владислав Логинов поручил специалистам проработать решения, которые позволят к началу учебного года временно открыть проезд через улицу Маерчака, и снизить риски возникновения серьезных заторовых ситуаций.

– Мы обсудили вариант организации третьей, ночной смены на объекте, которая будет выполнять мероприятия, не связанные с шумом. Это позволит нам форсировать работы, – пояснил и.о. главы города. – Второе решение – организовать к 1 сентября движение транспорта в обе стороны на половине дороги по нечетной стороне улицы Маерчака. В связи с этим предстоит внести изменения в график работ. Но при этом общие сроки завершения капремонта остаются неизменными – в октябре объект должен быть готов в соответствии с контрактом.