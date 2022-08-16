В красноярском Солнечном пустой автобус чуть не съехал в обрыв. Фото: vk.com/kras_sunny

В микрорайоне Солнечный в Красноярске автобус маршрута №63 чуть не съехал в обрыв. Как сообщает ГИБДД, водитель забыл поставить транспортное средство на ручник.

В паблике «Наш мкрн Солнечный» сообщили, что автобус медленно съезжал в сторону обрыва и въехал в трубопровод, остановившись в сантиметрах над пропастью. Как оказалось, людей внутри не было, даже водителя.

В ГИБДД сообщают, что водитель автобуса забыл поставить его на ручник. В итоге транспортное средство начало движение.