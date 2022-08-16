На предприятиях СУЭК завершаются конкурсы профмастерства, посвященные Дню шахтера

Победителей наградят во время празднования Дня шахтера. Фото предоставлено компанией

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае завершаются конкурсы профессионального мастерства, посвященные Дню шахтера. С начала недели соревновательная борьба вышла на новый этап – региональный.

Конкурсы профмастерства с июля проводились на Бородинском, Назаровском, Березовском угольных разрезах, а также в сервисных подразделениях.

Сначала в состязаниях приняли участие экипажи роторных экскаваторов. Затем – машинисты одноковшовых и шагающих экскаваторов, бульдозеров, железнодорожных кранов, водители автосамосвалов, монтеры пути, электрослесари, электрогазосварщики.

Каждый конкурс включал проверку теоретических знаний охраны труда, правил техники безопасности, и практический комплекс заданий. Особенно зрелищными на таких мероприятиях всегда становятся так называемые «творческие» испытания. Для машинистов ковшовых экскаваторов они заключаются в том, чтобы «пяткой» ковша сдвинуть по одному бруски и «загнать» ковшом мяч в ворота. Для водителей многотонных самосвалов – проехать змейку, для бульдозеристов – закрыть спичечный коробок «зубом» рыхлителя и забить гвоздь отвалом.

Самые зрелищные на соревнованиях - «творческие» испытания. Фото предоставлено компанией

– Показать отличный результат, да еще и на время – сложно, – говорит победитель конкурса на Березовском разрезе, машинист экскаватора ЭКГ-10 Алексей Зыков. Лидерство среди своих коллег он удерживает уже второй год подряд. – Для этого нужна сноровка. Машину чувствовать нужно практически так же, как самого себя. Такие соревнования однозначно встряхивают, делают нашу работу интересной и разнообразной.

Мастера смежных профессий – электрослесари, электрогазосварщики – соревновались в выполнении своих каждодневных задач: производили работы на воздушных линиях, сварочные работы.

– Выполнял работу как всегда – на совесть, и показал достойный результат, – делится эмоциями от конкурса лучший среди электрогазосварщиков Бородинского разреза Артур Козюра. – Такие соревнования нужны, особенно важно в них участвовать молодежи – это мощный стимул для профессионального роста.

До конца недели лидеры производственных соревнований от каждого из предприятий будут соревноваться за звание лучших с коллегами из других территорий края. Победителей как «внутренних», так и региональных конкурсов профмастерства наградят во время празднования Дня шахтера.