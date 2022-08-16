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Общество16 августа 2022 8:29

На предприятиях СУЭК завершаются конкурсы профмастерства, посвященные Дню шахтера

На этой неделе проходит региональный этап соревнований
Полина КУЗНЕЦОВА
Победителей наградят во время празднования Дня шахтера. Фото предоставлено компанией

Победителей наградят во время празднования Дня шахтера. Фото предоставлено компанией

На предприятиях СУЭК в Красноярском крае завершаются конкурсы профессионального мастерства, посвященные Дню шахтера. С начала недели соревновательная борьба вышла на новый этап – региональный.

Конкурсы профмастерства с июля проводились на Бородинском, Назаровском, Березовском угольных разрезах, а также в сервисных подразделениях.

Сначала в состязаниях приняли участие экипажи роторных экскаваторов. Затем – машинисты одноковшовых и шагающих экскаваторов, бульдозеров, железнодорожных кранов, водители автосамосвалов, монтеры пути, электрослесари, электрогазосварщики.

Каждый конкурс включал проверку теоретических знаний охраны труда, правил техники безопасности, и практический комплекс заданий. Особенно зрелищными на таких мероприятиях всегда становятся так называемые «творческие» испытания. Для машинистов ковшовых экскаваторов они заключаются в том, чтобы «пяткой» ковша сдвинуть по одному бруски и «загнать» ковшом мяч в ворота. Для водителей многотонных самосвалов – проехать змейку, для бульдозеристов – закрыть спичечный коробок «зубом» рыхлителя и забить гвоздь отвалом.

Самые зрелищные на соревнованиях - «творческие» испытания. Фото предоставлено компанией

Самые зрелищные на соревнованиях - «творческие» испытания. Фото предоставлено компанией

– Показать отличный результат, да еще и на время – сложно, – говорит победитель конкурса на Березовском разрезе, машинист экскаватора ЭКГ-10 Алексей Зыков. Лидерство среди своих коллег он удерживает уже второй год подряд. – Для этого нужна сноровка. Машину чувствовать нужно практически так же, как самого себя. Такие соревнования однозначно встряхивают, делают нашу работу интересной и разнообразной.

Мастера смежных профессий – электрослесари, электрогазосварщики – соревновались в выполнении своих каждодневных задач: производили работы на воздушных линиях, сварочные работы.

– Выполнял работу как всегда – на совесть, и показал достойный результат, – делится эмоциями от конкурса лучший среди электрогазосварщиков Бородинского разреза Артур Козюра. – Такие соревнования нужны, особенно важно в них участвовать молодежи – это мощный стимул для профессионального роста.

До конца недели лидеры производственных соревнований от каждого из предприятий будут соревноваться за звание лучших с коллегами из других территорий края. Победителей как «внутренних», так и региональных конкурсов профмастерства наградят во время празднования Дня шахтера.