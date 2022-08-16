На «Красноярских Столбах» перекрыли въезд для автомобилей. Фото: vk.com/npkrasstolby

12 августа на «Красноярских Столбах» перекрыли проезд автомобилей на кордоне Лалетино. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

В администрации нацпарка поясняют, что это сделано для беспрепятственного проезда служебного транспорта. В связи с этим дежурный пост на Свердловской у стелы будет работать и в будние дни – с 08:00 до 17:30 часов.

Напомним, ранее администрация Столбов жаловались на туристов, бросающих свои машины на входе в нацпарк. Красноярцев убеждали не парковаться, как попало, но уговоры, видимо, не подействовали.