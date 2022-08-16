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Общество16 августа 2022 6:36

В Красноярске к 1 сентября частично откроют проезд на Маерчака

Решается вопрос – пусть только легковые автомобили или дополнительно автобусы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске к 1 сентября частично откроют проезд на Маерчака. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске к 1 сентября частично откроют проезд на Маерчака. Фото: мэрия Красноярска

К 1 сентября в Красноярске частично возобновят автомобильное движение по улице Маерчака. Об этом сообщают Gornovosti, сейчас решается вопрос – открыть доступ только для легковых авто или также разрешить проезд общественного транспорта.

Изначально открыть проезд готовились 24 августа, но объем работ оказался слишком большим, чтобы закончить к этой дате. Сейчас на Маерчака идет перекладка ливневки и электросетей, а по нечетной стороне проходят трубы тепло- и водоснабжения.

Подрядчик теперь будет работать в три смены. К 1 сентября планируется открыть движение в обе стороны на половине дороги по нечетной стороне улицы. Полностью же завершить работы планируется до 25 октября 2022 года.