В Красноярске к 1 сентября частично откроют проезд на Маерчака. Фото: мэрия Красноярска

К 1 сентября в Красноярске частично возобновят автомобильное движение по улице Маерчака. Об этом сообщают Gornovosti, сейчас решается вопрос – открыть доступ только для легковых авто или также разрешить проезд общественного транспорта.

Изначально открыть проезд готовились 24 августа, но объем работ оказался слишком большим, чтобы закончить к этой дате. Сейчас на Маерчака идет перекладка ливневки и электросетей, а по нечетной стороне проходят трубы тепло- и водоснабжения.

Подрядчик теперь будет работать в три смены. К 1 сентября планируется открыть движение в обе стороны на половине дороги по нечетной стороне улицы. Полностью же завершить работы планируется до 25 октября 2022 года.