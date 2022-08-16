В Красноярске в отставку ушел руководитель департамента градостроительства Фото: Мария ЛЕНЦ

16 августа стало известно об отставке главы департамента градостроительства мэрии Красноярска Максима Волкова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Илья Зайцев.

По словам Зайцева, чиновник написал заявление по собственному желанию. Причем вступил в должность Волков лишь 1 июня. Примечательно, что Максим Валентинович уже руководил департаментом градостроительства – в 2021 году, тогда он так же ушел со своего поста в августе.

Напомним, что на днях в отставку подал заместитель мэра, курировавший градостроительство Красноярска, Олег Животов.