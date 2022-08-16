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Происшествия16 августа 2022 5:38

В Красноярском крае судебный пристав «простила» 41 долг для повышения показателей

Следователи завели два уголовных дела
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае судебный пристав «простила» 41 долг для повышения показателей

В Красноярском крае судебный пристав «простила» 41 долг для повышения показателей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шушенском районе начальницу отдела судебных приставов заподозрили в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю.

Женщину сгубило желание улучшить показатели работы. В декабре 2019 года в информационной системе ФССП она изменила дату поступления исполнительного документа на более раннюю, чтобы визуально улучшить рабочие показатели. В итоге женщину похвалили, а должники получили нежданный новогодний подарок. То есть 41 исполнительное производство было окончено без фактического взыскания.

Праздник продолжался недолго. Вскоре на щедрого пристава вышли сотрудники ФСБ. В отношении женщины завели уголовные дела.