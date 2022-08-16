В Красноярске будут судить 12 человек за незаконную банковскую деятельность Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить группу из 12 человек за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает МВД по краю.

С 2016 по 2020 год группа занималась обналичиванием денег за вознаграждение. Обставлено все было серьезно: они сняли офис, закупили всю необходимую технику. Для «обнала» обвиняемые использовали подставные юрлица, оформленные на знакомых, близких и даже на себя. На счета этих фирм и поступали деньги. Также у них имели печати для составления фиктивных документов.

Полицейские выяснили, что за 4 года работы компания обналичила 185 рублей, 10% из которых оставили себе в качестве вознаграждения. В итоге всех раскрыли и завели на предприимчивых красноярцев уголовное дело. Теперь их ждет суд.