Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2022 15:58

В Черногорске женщина погибла под колесами авто на ночной трассе

Она переходила дорогу в неположенном месте
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Хакасии

Фото: ГИБДД Хакасии

В Хакасии минувшей ночью под колесами авто погибла женщина. ЧП произошло на федеральной трассе «Енисей» в районе Черногорска. Женщина перебегала дорогу, а водитель не заметил ее в темноте.

Как рассказали в ГИБДД, водитель «Тойоты» двигался со стороны кольца «Стелла Лора», в направлении улицы Крылова. В этот момент женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте. Водитель не заметил пешехода и сбил женщину – она скончалась до приезда скорой.

– С начала года в Хакасии смертельные травмы в ДТП получили 35 человек. Госавтоинспекция Хакасии обращает внимание пешеходов на обязательном использовании СВЭ на одежде при движении по загородным трассам. А также убедительно просит участников дорожного движения соблюдать безопасный алгоритм перехода через дорогу, – добавили в ГИБДД.