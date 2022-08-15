В Черногорске женщина погибла под колесами авто на ночной трассе

Фото: ГИБДД Хакасии

В Хакасии минувшей ночью под колесами авто погибла женщина. ЧП произошло на федеральной трассе «Енисей» в районе Черногорска. Женщина перебегала дорогу, а водитель не заметил ее в темноте.

Как рассказали в ГИБДД, водитель «Тойоты» двигался со стороны кольца «Стелла Лора», в направлении улицы Крылова. В этот момент женщина переходила дорогу в непредназначенном для этого месте. Водитель не заметил пешехода и сбил женщину – она скончалась до приезда скорой.

– С начала года в Хакасии смертельные травмы в ДТП получили 35 человек. Госавтоинспекция Хакасии обращает внимание пешеходов на обязательном использовании СВЭ на одежде при движении по загородным трассам. А также убедительно просит участников дорожного движения соблюдать безопасный алгоритм перехода через дорогу, – добавили в ГИБДД.