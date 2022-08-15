Красноярцев позвали на отборочные кубка главы города по «Доте 2»

Фото: мэрия Красноярска

Красноярцев позвали поучаствовать в последнем отборочном этапе кубка главы Красноярска по киберспорту. Регистрация на отборочные заканчивается 19 августа, а уже 20 августа стартует сам этап. Участники будут соревноваться в единственной дисциплине – Dota 2.

– Команда-победитель каждого этапа попадает в финал соревнований. В течение лета завершились уже 7 этапов, в которых приняли участие более 130 тысяч спортсменов от Калининграда до Владивостока, – рассказали в мэрии.

Турнир с участием финалистов отборочных пройдет в сентябре в формате LAN-турнира, во дворце спорта им. Ярыгина. Победитель турнира получит главный приз – Кубок главы и денежную награду. Общий призовой фонд соревнований составляет полмиллиона рублей.