На месте стройки школы №50 в Красноярске возвели модульный спортзал

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске появился модуль спортивного зала на улице Глинки, на месте стройки школы №50, которую откроют к следующему сентябрю. Новое здание учреждения возводят по модульной схеме, поскольку построить его традиционным «капитальным» образом на этом участке невозможно. Первым делом строители возвели модуль спортивного зала – по нему можно оценить, как будет выглядеть вся школа.

Модуль выполнен в бежево-оранжевой расцветке, сейчас для него установлены стены и кровля. Помимо спортзала и учебных классов в школе появятся столовая, библиотека и читальный зал, медблок и технические помещения. Также благоустроят территорию школы – уже сейчас строители отсыпали гимнастическую и волейбольную площадки, и укладывают покрытие на футбольном поле.

– Помимо строительных работ к началу следующего года необходимо будет обустроить тротуар, отремонтировать подъездные пути, проработать безопасный маршрут школьников. Также предстоит запланировать в бюджете средства на приобретение мебели и оборудования для помещений, – отметил и.о. мэра Владислав Логинов.