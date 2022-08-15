В субботу в Красноярске пройдет международная встреча по боксу

Фото: Минспорта Красноярского края

В эти выходные в Красноярске пройдет международная матчевая встреча по боксу. В краевом Минспорта заявили, что на ринге сойдутся «лучшие кикбоксеры Красноярского края и элита азиатского бокса из Узбекистана». Последние три недели перед турниром спортсмены вместе тренируются на базе отдыха «Горная Саланга».

– В Саланге ребята сосредоточены лишь на тренировках. Здесь абсолютно нет никаких соблазнов – магазинов, клубов. Кругом красивая сибирская природа, свежий воздух. Когда ты тренируешься со своими будущими соперниками, меряешься силами – обязательно будет результат», – пояснил заслуженный тренер Узбекистана по боксу Марс Кучкаров.

На ринге кластера «Сопка» встретятся победители всероссийских, мировых и европейских соревнований. Всего пройдет десять поединков, соответственно, каждая сторона выставит по десять бойцов. Соревноваться они будут не только за победу команды, но и за титул лучшего боксера турнира.

Сама встреча состоится в Красноярске 20 августа, и пройдет в городе впервые. Кстати, вход для зрителей на матчи будет бесплатным.